Россия в контактах с Соединёнными Штатами так или иначе затрагивает все вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

По словам представителя Кремля, переговоров было уже немало и, при позитивном развитии событий, они продолжатся. В ходе этих контактов российская сторона поднимает основные темы, которые её волнуют.

Речь идёт в том числе о роли Вашингтона в оказании военно-технической помощи киевскому режиму. Ушаков подчеркнул, что Москва уже обсуждала с американскими коллегами все аспекты их поведения в этом конфликте и намерена продолжать такие обсуждения в будущем.

Напомним, что накануне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Вашингтон намерен поддерживать киевский режим в вопросах самообороны и обязательно изыщет способ продолжить поставки военной помощи Украине. Американский министр также отметил, что США уже помогали украинской стороне по всем возможным направлениям, параллельно подталкивая европейских союзников к принятию на себя более серьёзных обязательств.