Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 09:48

В Кремле раскрыли тематику контактов с американской стороной

Ушаков: Россия обсуждает с США все значительные вопросы по Украине

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Юрий Ушаков. Обложка © Life.ru

Россия в контактах с Соединёнными Штатами так или иначе затрагивает все вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

По словам представителя Кремля, переговоров было уже немало и, при позитивном развитии событий, они продолжатся. В ходе этих контактов российская сторона поднимает основные темы, которые её волнуют.

Речь идёт в том числе о роли Вашингтона в оказании военно-технической помощи киевскому режиму. Ушаков подчеркнул, что Москва уже обсуждала с американскими коллегами все аспекты их поведения в этом конфликте и намерена продолжать такие обсуждения в будущем.

США отказались вводить пошлины на импорт российского палладия
США отказались вводить пошлины на импорт российского палладия

Напомним, что накануне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Вашингтон намерен поддерживать киевский режим в вопросах самообороны и обязательно изыщет способ продолжить поставки военной помощи Украине. Американский министр также отметил, что США уже помогали украинской стороне по всем возможным направлениям, параллельно подталкивая европейских союзников к принятию на себя более серьёзных обязательств.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Юрий Ушаков
  • США
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar