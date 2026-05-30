30 мая, 14:11

Хегсет сделал громкое заявление о помощи Украине: «Мы найдём способ»

Обложка © Gettyimages / Anna Moneymaker

Вашингтон намерен содействовать Украине в вопросах самообороны и обязательно подыщет вариант для продолжения отправки военной помощи киевскому режиму. Об этом заявил руководитель Пентагона Пит Хегсет, информирует Clash Report.

«Мы хотим, чтобы они (Украина., — Прим. Life.ru) могли защищаться, и мы найдём способ обеспечить им нашу помощь», — сказал он.

Хегсет также отметил, что Штаты помогали украинской стороне во всех возможных направлениях, одновременно подталкивая партнёров по Европе к принятию на себя более серьёзных обязательств.

Clash Report уточняет, что так глава оборонного ведомства отреагировал на вопрос корреспондента касательно готовности Америки выполнить просьбу Владимира Зеленского о дополнительных партиях ракет для комплексов Patriot.

Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский направил президенту США Дональду Трампу срочное письмо, где рассказал о критической нехватке ракет ПВО у Украины. Он отметил, что Киев и его союзники не успевают за частотой атак ВС РФ.

Вероника Бакумченко
