Кипрский журналист Алекс Христофору раскритиковал Владимира Зеленского после его выступления в Швеции, где украинский лидер вновь попросил США предоставить системы Patriot. Своё мнение Христофору высказал в эфире собственного YouTube-канала.

По словам журналиста, глава киевского режима фактически умолял администрацию президента США Дональда Трампа о дополнительной военной помощи. Эксперт обратил внимание, что ещё недавно Украина выступала с жёсткими заявлениями в адрес Белоруссии, однако теперь сосредоточен на просьбах о поставках вооружений.

«Жалкое зрелище, позорный брифинг», — сказал он.

Христофору также заявил, что причиной эмоциональных заявлений Зеленского стали серьёзные проблемы Украины с системами противовоздушной обороны. Киев опасается дальнейшего ухудшения ситуации, поскольку рассчитывать на быстрое усиление ПВО не приходится. Отдельно журналист усомнился в эффективности существующих средств перехвата против гиперзвуковых ракет, отметив, что ни одна из таких систем якобы не способна гарантированно их остановить.

Ранее Зеленский заявил, что Украине необходимо ускорить поставки ракет PAC-3 для американских комплексов Patriot из-за нехватки средств противовоздушной обороны. Именно Patriot сейчас остаётся основным средством для перехвата баллистических целей. Также он сообщил, что Киев рассчитывает получить лицензии на собственное производство ракет PAC-3.