28 мая, 12:29

Зеленский снова закатил истерику и потребовал от США ракеты для Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский заявил о необходимости нарастить темпы поставок зенитных ракет PAC-3 к американским комплексам Patriot, поскольку имеющихся средств катастрофически не хватает. По его словам, которые обнародовало агенство УНИАН, на текущий момент Patriot остаётся единственным надёжным способом сбивать баллистические цели.

«Америке нужно действовать быстрее. Мы настойчиво просим помочь нам с выделением большего количества ракет PAC-3 для Patriot», — сказал он.

Кроме того, Зеленский добавил, что украинская сторона возлагает большие надежды на получение лицензионных разрешений на собственный выпуск ракет PAC-3.

Месть за «длинный язык» Зеленского: Почему оружие США перестало поступать на Украину
Ранее Financial Times сообщила, что Вашингтон уведомил Лондон, Варшаву, Вильнюс и Таллин о серьёзных задержках поставок боеприпасов. Часть ресурсов планируют перенаправить в Азию. Причина — истощение собственных арсеналов после противостояния с Ираном.

Вероника Бакумченко
