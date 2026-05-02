«Плохая новость для Украины»: Раскрыт масштаб задержек американских ракет из-за войны с Ираном

Вашингтон вынужден пересматривать свои военные обязательства перед союзниками. Как сообщает Financial Times со ссылкой сразу на девять источников, США уведомили партнёров о значительных задержках в поставках ракетных систем. Причина – истощение американских арсеналов после двух месяцев интенсивной военной кампании против Ирана.

Предупреждения, по данным издания, получили союзники в Великобритании, Польше, Литве и Эстонии. Ещё два источника FT уточнили, что аналогичную информацию довели до партнёров в странах Азии. Более того, Пентагон уже начал перебрасывать вооружение из других частей света, в том числе из Индо-Тихоокеанского региона, чтобы восполнить потери на Ближнем Востоке.

Особенно болезненными задержки станут для Украины. Financial Times прямо называет эту новость плохой на фоне и без того существующих опасений по поводу сокращения поддержки Киева со стороны Вашингтона.

Речь идёт о боеприпасах для зенитно-ракетных комплексов NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS. Обе системы широко используются по всему миру. NASAMS стоят на вооружении Австралии, Венгрии, Дании, Испании, Катара, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Омана, Тайваня, Украины и Финляндии. HIMARS, по данным производителя Lockheed Martin, есть у 14 партнёров США, включая Австралию, ОАЭ, Польшу, Тайвань, Украину и Эстонию.

В Пентагоне подтвердили, что тщательно оценивают все новые и уже действующие запросы, чтобы обеспечить их соответствие оперативным потребностям. Однако подробности в американском военном ведомстве раскрывать отказались, сославшись на «чувствительный характер этих вопросов с операционной точки зрения».

При этом Financial Times отмечает, что украинская сторона уже ощутила проблемы на себе. Неназванный высокопоставленный чиновник из Киева сообщил изданию, что задержки американского оружия начались сразу после начала войны с Ираном.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп изменил схему оплаты военных поставок на Украину, фактически загнав Европу в долговую яму. Если раньше вооружение шло за счёт внутриамериканских кредитов, которые Киев должен был вернуть, то теперь финансовые обязательства переложили на европейских партнёров.