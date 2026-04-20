Поставки американского оружия на Украину не прекратились, при этом изменилась схема их оплаты. Раньше вооружение шло за счёт внутриамериканских кредитов, которые Киев обязан будет вернуть, однако после прихода Дональда Трампа к власти финансовые обязательства были возложены на Европу, рассказал доцент Финуниверситета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

«Сейчас в эту систему завязана ещё и Европа, которая с лёгкой руки администрации Трампа тоже садится в долговую яму. США просто снизили схему, но не позицию по этой войне», — отметил политолог в интервью URA.ru.

Ранее киевский главарь Владимир Зеленский признал острый дефицит ракет для Patriot. По его словам, ситуацию для ВСУ усугубляет конфликт на Ближнем Востоке.