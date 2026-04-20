Трамп загнал Европу в долговую яму, изменив схему поставок оружия на Украину
Поставки американского оружия на Украину не прекратились, при этом изменилась схема их оплаты. Раньше вооружение шло за счёт внутриамериканских кредитов, которые Киев обязан будет вернуть, однако после прихода Дональда Трампа к власти финансовые обязательства были возложены на Европу, рассказал доцент Финуниверситета при правительстве РФ Леонид Крутаков.
«Сейчас в эту систему завязана ещё и Европа, которая с лёгкой руки администрации Трампа тоже садится в долговую яму. США просто снизили схему, но не позицию по этой войне», — отметил политолог в интервью URA.ru.
Ранее киевский главарь Владимир Зеленский признал острый дефицит ракет для Patriot. По его словам, ситуацию для ВСУ усугубляет конфликт на Ближнем Востоке.
