«Игра не стоит свеч»: Политолог объяснил заявление Вэнса об окончании поставок оружия на Украину

Администрация президента США Дональда Трампа делает громкие заявления о прекращении помощи Киеву, но на деле оружие продолжает идти. Политолог Александр Шатилов в беседе с Life.ru назвал это имитацией и игрой на публику.

Все эти игры вокруг поставок оружия на Украину со стороны США по большей части имитационные, потому что поставки всё равно идут. Причём как со стороны американцев, так и со стороны Европы. Заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса не во всём соответствуют истине. Они скорее призваны подчеркнуть якобы конструктивный характер отношений Москвы и Вашингтона. Александр Шатилов Политолог, профессор политологии Финансового университета

По словам эксперта, Трампа сейчас не устраивает Владимир Зеленский — тот ближе к американским демократам. Однако Украину продолжают использовать как наконечник копья против России — и Вашингтон не намерен отказываться от этого инструмента.

Схема изменилась: вместо безвозмездных передач оружия США теперь продают его через европейских посредников. Киев получает вооружения за европейские деньги, а Америка — свою выгоду. При этом, отмечает Шатилов, идут и прямые поставки техники двойного назначения.

Политолог назвал происходящее пропагандистской кампанией против России. Решение администрации Трампа делать такие заявления он назвал «достаточно смелым», но подчеркнул, что в этих играх стоит быть предельно осторожным.

«Язык дан политику для того, чтобы скрывать мысли. К такого рода заявлениям стоит относиться взыскательно и аккуратно», — добавил он.

Напомним, Джей Ди Вэнс, выступая на форуме в Университете штата Джорджия, назвал остановку прямых поставок американского оружия Украине одним из главных достижений нынешней администрации. Он настаивает, что Вашингтон «вышел из этого бизнеса» и больше не финансирует военную помощь Киеву, предложив европейским странам при необходимости закупать вооружение самостоятельно.