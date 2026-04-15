Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

15 апреля, 10:42

«Игра не стоит свеч»: Политолог объяснил заявление Вэнса об окончании поставок оружия на Украину

Политолог назвал игрой на публику заявления США об остановке поставок Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Администрация президента США Дональда Трампа делает громкие заявления о прекращении помощи Киеву, но на деле оружие продолжает идти. Политолог Александр Шатилов в беседе с Life.ru назвал это имитацией и игрой на публику.

Все эти игры вокруг поставок оружия на Украину со стороны США по большей части имитационные, потому что поставки всё равно идут. Причём как со стороны американцев, так и со стороны Европы. Заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса не во всём соответствуют истине. Они скорее призваны подчеркнуть якобы конструктивный характер отношений Москвы и Вашингтона.

Александр Шатилов

Политолог, профессор политологии Финансового университета

Все эти игры вокруг поставок оружия на Украину со стороны США по большей части имитационные, потому что поставки всё равно идут. Причём как со стороны американцев, так и со стороны Европы. Заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса не во всём соответствуют истине. Они скорее призваны подчеркнуть якобы конструктивный характер отношений Москвы и Вашингтона.
Все эти игры вокруг поставок оружия на Украину со стороны США по большей части имитационные, потому что поставки всё равно идут. Причём как со стороны американцев, так и со стороны Европы. Заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса не во всём соответствуют истине. Они скорее призваны подчеркнуть якобы конструктивный характер отношений Москвы и Вашингтона.

По словам эксперта, Трампа сейчас не устраивает Владимир Зеленский — тот ближе к американским демократам. Однако Украину продолжают использовать как наконечник копья против России — и Вашингтон не намерен отказываться от этого инструмента.

Схема изменилась: вместо безвозмездных передач оружия США теперь продают его через европейских посредников. Киев получает вооружения за европейские деньги, а Америка — свою выгоду. При этом, отмечает Шатилов, идут и прямые поставки техники двойного назначения.

Политолог назвал происходящее пропагандистской кампанией против России. Решение администрации Трампа делать такие заявления он назвал «достаточно смелым», но подчеркнул, что в этих играх стоит быть предельно осторожным.

«Язык дан политику для того, чтобы скрывать мысли. К такого рода заявлениям стоит относиться взыскательно и аккуратно», добавил он.

Победа с горьким привкусом: Мадьяр выступил против оружия для Киева

Напомним, Джей Ди Вэнс, выступая на форуме в Университете штата Джорджия, назвал остановку прямых поставок американского оружия Украине одним из главных достижений нынешней администрации. Он настаивает, что Вашингтон «вышел из этого бизнеса» и больше не финансирует военную помощь Киеву, предложив европейским странам при необходимости закупать вооружение самостоятельно.

Екатерина Хмелева
