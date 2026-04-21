Болгария меняет курс? Украина рискует потерять один из ключевых источников оружия после победы Радева
Euractiv: Болгария может остановить поставки оружия Украине после победы Радева
Победа лидера партии «Прогрессивная Болгария» Румена Радева может повлиять на военную поддержку Украины. Об этом пишет издание Euractiv.
Речь идёт о возможном пересмотре поставок вооружений, поскольку во время предвыборной кампании Радев критиковал соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, заключённое между Болгарией и Украиной сроком на десять лет.
«В Европе опасаются, что победа Румена Радева в Болгарии может нарушить важнейшую цепочку поставок боеприпасов из страны на Украину», — сказано в публикации.
В случае изменения Болгарией внешнеполитического курса Киев рискует лишиться одного из ключевых источников военной помощи, который сохранялся с 2022 года, указывают журналисты.
Ранее сообщалось, что партия бывшего президента Болгарии Румена Радева одержала победу на внеочередных парламентских выборах. По оценке издания The New York Times, такой результат может негативно сказаться на интересах Киева. Сам политик заявил о намерении выстраивать прагматичные и равноправные отношения с Россией, а в Кремле положительно отреагировали на его позицию.
