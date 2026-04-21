«Прогрессивная Болгария», впервые участвовавшая в выборах, показала феноменальный результат, с ходу взяв парламентское большинство. В Народное собрание прошли 131 кандидат от партии экс-президента страны Румена Радева при общей численности депутатов в 240 человек. При таких показателях «прогрессисты» могут сформировать однопартийное правительство, что является серьёзным электоральным достижением для структуры, созданной накануне голосования, заявил политолог Максим Бардин.

По его оценке, «Прогрессивная Болгария» не относится к антироссийским силам и формирует в стране новое движение евроскептиков. Сам Радев неоднократно заявлял о целесообразности возобновления экономических отношений с Россией. В парламент также прошла ещё одна евроскептическая партия – «Возрождение». А вот победитель предыдущих выборов, ориентированный на более глубокую интеграцию с Евросоюзом, понёс катастрофические потери, заняв лишь третье место.

Для руководства ЕС это серьёзный прокол. Они увлеклось выборами в Венгрии, давили на действующую власть, а на Болгарию банально не хватило ни внимания, ни ресурсов. В итоге благодаря симпатиям избирателей Румен Радев вытеснил из парламента львиную долю своих политических оппонентов.

«Таким образом, Болгария, в ближайшее время, может стать своеобразным островом евроскептицизма», — подчеркнул собеседник Общественной Службы Новостей, добавив, что ЕС постарается купировать победу «Прогрессивной Болгарии».