20 апреля, 14:59

Впервые за 29 лет: Противник помощи Киеву Радев получит абсолютное большинство в болгарском парламенте

Партия Радева сформирует большинство в парламенте Болгарии впервые за 29 лет

Румен Радев. Обложка © ТАСС / Valentina Petrova

Бывший президент Болгарии Румен Радев, скорее всего, станет новым премьер-министром страны по итогам парламентских выборов, состоявшихся 19 апреля. Об этом пишет газета Dnevnik.

Коалиция «Прогрессивная Болгария» под руководством Радева набрала 44,5% голосов после обработки 100% протоколов. Авторы материала прогнозируют, что блок получит абсолютное большинство для самостоятельного формирования кабинета министров.

«Такая ситуация в парламенте фактически не наблюдалась ровно 29 лет», отмечает газета.

Согласно конституции, кандидата на пост премьера выдвигает самая многочисленная парламентская группа, а президент поручает ему сформировать правительство. Если задача будет решена, глава государства предложит парламенту избрать кандидата премьером.

Генерал, санкции и Русский мир: как Радев зачистил парламент Болгарии за одну ночь

Победа на парламентских выборах в Болгарии партии экс-президента Румена Радева, которого на Западе считают пророссийским политиком, не приведёт к резкому развороту Софии в сторону Москвы, полагает член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов. Однако, по его мнению, этот результат может свидетельствовать о постепенном остывании антироссийских настроений в Европе.

Юрий Лысенко
