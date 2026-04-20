Впервые за 29 лет: Противник помощи Киеву Радев получит абсолютное большинство в болгарском парламенте

Бывший президент Болгарии Румен Радев, скорее всего, станет новым премьер-министром страны по итогам парламентских выборов, состоявшихся 19 апреля. Об этом пишет газета Dnevnik.

Коалиция «Прогрессивная Болгария» под руководством Радева набрала 44,5% голосов после обработки 100% протоколов. Авторы материала прогнозируют, что блок получит абсолютное большинство для самостоятельного формирования кабинета министров.

«Такая ситуация в парламенте фактически не наблюдалась ровно 29 лет», — отмечает газета.

Согласно конституции, кандидата на пост премьера выдвигает самая многочисленная парламентская группа, а президент поручает ему сформировать правительство. Если задача будет решена, глава государства предложит парламенту избрать кандидата премьером.

Победа на парламентских выборах в Болгарии партии экс-президента Румена Радева, которого на Западе считают пророссийским политиком, не приведёт к резкому развороту Софии в сторону Москвы, полагает член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов. Однако, по его мнению, этот результат может свидетельствовать о постепенном остывании антироссийских настроений в Европе.