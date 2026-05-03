Киев может получить новую партию военной помощи не так быстро, как рассчитывал. Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что задержки в поставках оружия напрямую связаны с поведением Владимира Зеленского.

По его словам, украинский лидер допустил резкие высказывания в адрес Дональда Трампа. Вскоре после этого Вашингтон уведомил партнёров о паузе.

«Сразу после истерики и угроз оружие резко кончилось», — сказал он.

Он считает, что официальная причина (война с Ираном) лишь прикрытие. На самом деле Трамп мстит Зеленского за длинный язык.

Ранее Financial Times сообщила, что Вашингтон уведомил Лондон, Варшаву, Вильнюс и Таллин о серьёзных задержках поставок боеприпасов. Часть ресурсов планируют перенаправить в Азию. Причина — истощение собственных арсеналов после противостояния с Ираном.