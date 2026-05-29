«Обязательно уберут»: Когда Запад выбросит Зеленского на свалку истории
Посол Долгов: Зеленского уберут, когда он перестанет отвечать интересам Запада
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов заявил, что Владимира Зеленского «обязательно уберут», когда он перестанет отвечать интересам Запада. Об этом дипломат сказал в беседе с «Газетой.ru».
«Когда-то они обязательно Зеленского уберут или перестанут делать на него ставку. В этом нет сомнений. <...> Когда они поймут, что Зеленский перестал полностью обеспечивать их интересы, тогда ставка на него прекратится», — подчеркнул Долгов.
По его словам, для Запада характерен исторический цинизм, который чётко отражается в его политике в отношении киевского режима.
А ранее депутат из Словакии Европейского парламента Любош Блага призвал отдать Зеленского под трибунал. Причина — жестокий удар ВСУ по колледжу в Старобельске.
