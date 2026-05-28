Владимир Зеленский пожаловался, что Запад намеренно вставляет палки в колёса украинскому проекту по созданию собственной баллистической ракеты. Его слова передаёт издание «Страна.ua».

По словам главы киевского режима, против разработки выступает не только Россия, но и некие другие силы. Причины он усматривает исключительно в бизнесе и конкуренции. Мол, Западу просто не нужен новый игрок на рынке вооружений.

«Украина хочет создать свою баллистическую систему, но этому противится не только Россия. Россия — по понятным причинам, а не только Россия — также по понятным причинам. Причины в бизнесе, в конкуренции», — посетовал он.