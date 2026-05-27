Словацкий депутат Европейского парламента Любош Блага выступил с жёстким заявлением в адрес главаря Украины. Он заявил, что Владимир Зеленский обязан предстать перед военным трибуналом в связи с ударом Вооружённых формирований Украины по общежитию в Старобельске.

«Если кто-то совершает военные преступления, за которые должен предстать перед военным трибуналом, так это Зеленский. Только посмотрите, как он позволил убить 21 студента в Старобельске и как он восхваляет бандеровцев», – заявил Блага.

Ранее Life.ru писал, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал реакцию западных стран на трагедию в Старобельске моральным крахом. По его словам, позиция Запада после атаки на учебное заведение продемонстрировала неготовность честно оценивать преступления киевского режима.