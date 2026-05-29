29 мая, 18:38

США отказались вводить пошлины на импорт российского палладия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / RHJPhtotos

Министерство торговли США отказалось вводить пошлины на поставки необработанного палладия из России. Об этом говорится в заявлении, размещённом на сайте Федеральной комиссии по международной торговле США.

«Ввиду отрицательного заключения комиссии министерство торговли не будет вводить антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт этой продукции из России», — указано в документе.

Таким образом, ограничения на поставки российского палладия в США вводиться не будут.

В США начали расследования из-за возможного ущерба от импорта палладия из России

Напомним, что ранее Минпромторг США планировал ввести компенсационные пошлины в размере 109,1% на импорт необработанного палладия из России. В частности, это решение могло бы затронуть компании «Уральские инновационные технологии» и «Приокский завод цветных металлов».

Полина Никифорова
