В США начали расследования из-за возможного ущерба от импорта палладия из России

Комиссия по международной торговле США (USITC) официально начала расследование в отношении импорта необработанного палладия из России. Поводом стало совместное обращение горнодобывающей компании Stillwater Mining и профсоюза United Steelworkers, поданное 30 июля. Об этом следует из сообщения ведомства, размещённого в федеральном реестре.

«Комиссия начала предварительную фазу антидемпингового и компенсационного расследования в отношении импорта необработанного палладия из России, чтобы определить, есть ли основания полагать, что американской отрасли наносится материальный ущерб», – говорится в сообщении.

Заявители утверждают, что российский палладий поступает в США по заниженным ценам, подкреплённым господдержкой, что угрожает американским производителям. USITC оценит ущерб отрасли и представит предварительные выводы к 15 сентября 2025 года.

Открытые слушания по делу назначены на 20 августа. Предварительное решение по результатам проверки комиссия должна принять к 15 сентября. Если обвинения подтвердятся, Минторг США может ввести пошлины на российский палладий.