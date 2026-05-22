США ввели компенсационные пошлины на импорт российского палладия

Министерство торговли США приняло решение ввести компенсационные пошлины в размере 109,1% на импорт необработанного палладия из России. В частности, это решение затронет компании «Уральские инновационные технологии» и «Приокский завод цветных металлов».

Мера принята после расследования, которое выявило, что производители получают необоснованное субсидирование при поставках в США. Цель пошлин — создать равные условия для американских производителей палладия.

Ранее суд по международной торговле США признал незаконной введённую при Дональде Трампе глобальную 10-процентную пошлину на импорт, подтвердив соответствующее решение Верховного суда, вынесенное в феврале.