Помидоры резко подорожали в США: По ценам ударили погода, пошлины и топливо

В США резко подорожали помидоры. В апреле их цена выросла почти на 40% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Именно томаты стали одной из главных причин роста стоимости продуктов в американских магазинах. В целом продовольствие в супермаркетах подорожало на 2,9% год к году и на 0,7% по сравнению с мартом, пишет Nytimes.

Сильнее всего выросли цены на свежие фрукты и овощи. В апреле они оказались на 6,5% дороже, чем годом ранее. На рынок давят сразу несколько факторов: плохая погода, пошлины и рост транспортных расходов. Большая часть свежих помидоров, которые едят в США, поступает из Мексики. Но там урожай оказался ниже обычного из-за непривычно влажной погоды и болезней растений.

Дополнительный удар пришёлся и по американским производителям. В начале года заморозки в ключевых сельскохозяйственных районах Флориды повлияли на местный урожай. На цену также повлияли пошлины. После прекращения соглашения, которое позволяло бесплатно ввозить помидоры из Мексики в США, тарифы на них выросли примерно до 17%. Свою роль сыграло и топливо. Из-за роста затрат на перевозки первыми дорожают именно скоропортящиеся продукты, которые нужно быстро доставлять грузовиками или везти через границу.

Ранее фермерские объединения из Новгородской и Владимирской областей пожаловались на сокращение закупок их овощей крупными торговыми сетями. Аграрии даже заявили о возможном уничтожении урожая картофеля. Причина — отсутствие спроса со стороны ритейлеров.