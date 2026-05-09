Апельсины выжимают кошельки: Зачем инвесторы скупают фьючерсы на сок

Апельсиновый сок в Нью-Йорке подскочил в цене на 5,8% из-за неурожая в Бразилии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nitr

В Нью-Йорке зафиксирован резкий скачок стоимости апельсинового сока. Причиной стал неблагоприятный прогноз урожая в Бразилии, которая удерживает лидерство по мировым поставкам этих фруктов, сообщает Bloomberg.

Согласно оценкам группы Fundecitrus, бразильские фермеры в сезоне 2026–2027 соберут 255,2 миллиона ящиков апельсинов. Этот показатель оказался хуже прошлогоднего на 13%, а также на 15% уступает средним значениям за предыдущие десять лет.

Как только данные обнародовали, торги фьючерсами на популярный напиток активизировались. Котировки взлетели на предельно разрешённые 10 центов за фунт (453 грамма).

В результате цена достигла отметки 1,832 доллара. Таким образом, общий прирост стоимости составил 5,8%.

Пустые тарелки и золотое зерно: Эксперт предупредил о трёхлетнем дефиците продуктов в мире

На днях июньский фьючерс на золото 2026 года на бирже Comex впервые с 24 апреля преодолел отметку в 4 750 долларов за тройскую унцию. 7 мая к 09:39 по Москве металл подорожал на 1,25% — до 4 753,2 доллара, а к 09:44 рост ускорился до 1,38% (4 759 долларов).

Юрий Лысенко
