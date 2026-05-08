Пустые тарелки и золотое зерно: Эксперт предупредил о трёхлетнем дефиците продуктов в мире

Проблема мирового продовольственного кризиса нарастала годами, но сегодня она достигла критической отметки. Сложности с удобрениями, логистикой и топливом накладываются на весеннюю посевную в Северном полушарии. Почему эксперты предрекают дефицит зерна на три года и кто пострадает сильнее всего, рассказал Life.ru президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Проблемы с продовольствием и ростом цен на сельхозпродукцию начались не сегодня. Серьёзный скачок цен на удобрения произошёл ещё в 2022 году, особенно на азотные удобрения, производство которых напрямую зависит от газа. Дополнительно выросли расходы на логистику и транспортировку», — отметил эксперт.

Если смотреть шире, первый серьёзный удар по глобальным цепочкам поставок нанесла ещё пандемия, когда логистика оказалась фактически парализована, добавил он.

По его словам, сильнее всего страдают развивающиеся страны, особенно те, которые зависят от импорта продовольствия и где значительная часть рациона населения основана на зерновых культурах. В первую очередь речь идёт о странах Африки, включая Египет. На ситуацию там влияют как климатические условия, так и слабая внутренняя инфраструктура и дорогая логистика.

Текущий конфликт на Ближнем Востоке усиливает проблему сразу по нескольким направлениям. Первое — дорожает газ. Газ является ключевым сырьём для производства азотных удобрений, а также источником электроэнергии. Соответственно, рост цен на газ автоматически увеличивает стоимость производства удобрений, пояснил экономист.

Второе — растут цены на сами удобрения. Часть продукции производится непосредственно на Ближнем Востоке, а сейчас регион сталкивается с проблемами производства, хранения и транспортировки. Дополнительные риски создают удары по инфраструктуре и нестабильная обстановка.

Третье — логистика и морской фрахт. Значительная часть мировой торговли, включая поставки удобрений и сельхозпродукции, идёт морским путём. Ближний Восток является важнейшей частью южного торгового коридора, через который проходит огромный объём мирового товарооборота. Из-за роста военных рисков резко увеличилась стоимость перевозок и страхования грузов, указал политолог.

«Проблемы возникают и в районе Ормузского пролива, и в Красном море, где сохраняются риски атак. В результате часть судов вынуждена идти в обход — например, через юг Африки. Это значительно увеличивает сроки и стоимость доставки», — сказал Абзалов.

Четвёртый фактор — рост цен на топливо. Морские перевозки, сельхозтехника, тракторы и вся инфраструктура агросектора напрямую зависят от нефтепродуктов. Чем дороже топливо, тем выше стоимость обработки земли, посевной кампании и транспортировки продукции, подчеркнул собеседник.

Особенно критично это именно сейчас, в период весенней посевной кампании в Северном полушарии, где сосредоточена большая часть мирового населения. Для своевременного посева необходимы удобрения, топливо и работающая техника. Если возникают перебои хотя бы по одному из этих направлений, это отражается на будущих урожаях.

На данный момент эксперты говорят о риске дефицита зерновых на мировом рынке. Более точные оценки можно будет дать ближе к лету, однако цены на зерно уже растут. Следом дорожают и другие сельскохозяйственные культуры. Дополнительные сложности возникают и у крупнейших экспортёров зерна — России, США, Украины и Франции. Везде существуют свои логистические, энергетические или политические ограничения. Кроме того, проблемы затрагивают не только зерновые. Например, Иран является одним из крупных производителей плодоовощной продукции — томатов, огурцов, фиников. Нарушение поставок из региона отражается и на этом сегменте рынка. Дмитрий Абзалов Президент Центра стратегических коммуникаций:

Даже если конфликт завершится быстро, последствия для мирового рынка сохранятся надолго. Цены на нефть и газ восстанавливаются медленно, а повреждённая инфраструктура требует времени на ремонт. По ряду оценок, влияние на рынок может сохраняться ещё 2–3 года, указал эксперт.

Наибольшие риски грозят странам, которые сильно зависят от импорта продовольствия, имеют слабую национальную валюту и не обладают собственным производством удобрений и энергоносителей, считает собеседник.

Ранее Life.ru рассказывал, что резкий рост цен на удобрения способен нанести мощный удар по мировому производству продовольствия. Таким образом, в марте 2026 года глобальный индекс цен на такую продукцию вырос на 38 пунктов по сравнению с февралем и достиг 183. При этом треть мировых запасов сосредоточена в Ормузском проливе, который сейчас является не самым безопасным для судоходства местом.