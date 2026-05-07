Картофельный кризис получил продолжение: в Госдуме заговорили о защите фермеров

В Госдуме призвали остановить рост импорта картофеля и поддержать российских фермеров. Поводом стали жалобы аграриев на то, что торговые сети сокращают закупки отечественной продукции и всё чаще выбирают молодые овощи из-за рубежа.

Ранее производители заявили, что склады переполнены, а реализовать урожай становится всё сложнее. По их словам, с марта–апреля крупные сети начали активнее закупать картофель из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. Фермеры предупреждают, что из-за невозможности продать продукцию хозяйства могут столкнуться с ростом долгов, банкротствами и даже уничтожением урожая. В перспективе, считают аграрии, это может ударить по продовольственной безопасности.

Депутат Госдумы Михаил Делягин связал ситуацию не только с действиями ретейлеров, но и с общей экономической политикой. По его словам, импортная продукция часто удобнее для сетей: она идёт крупными партиями, выглядит более однородной и дольше хранится.

«В этих странах, откуда мы покупаем картофель, государство стимулирует развитие экономики, а не разрушает её запретом кредитования. Это, по ощущениям, во-первых. Во-вторых, крупные компании, если не регулировать их деятельность, склонны закупать импортные товары. Импорт обеспечивает больший объём партий и более стандартизированную продукцию. В некоторых странах это вообще просто «химия», но иногда, как можно предположить импортная продукция обеспечивает очень высокую однородность: товары выглядят хорошо, хранятся долго. И поскольку государство не защищает свою экономику, а поддерживает экономику других стран своей политикой, то и ретейлеры следуют рискам государства», — заявил Делягин в интервью Life.ru.

Он также резко раскритиковал профильные ведомства и призвал внимательнее относиться к базовым экономическим механизмам поддержки производителей.

Спор вокруг картофеля показывает более широкий конфликт между фермерами, торговыми сетями и регуляторами. Производители требуют защиты внутреннего рынка, а ретейл ориентируется на стабильные поставки, внешний вид товара и цену для покупателей.

Ранее фермерские объединения из Новгородской и Владимирской областей пожаловались на сокращение закупок их овощей крупными торговыми сетями. Аграрии даже заявили о возможном уничтожении урожая картофеля из-за отсутствия спроса у ритейлеров. В Минсельхозе при этом говорят о снижении импорта картофеля. В Минпромторге, в свою очередь, заявляют, что в торговых сетях по-прежнему доминирует российская продукция.