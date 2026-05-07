Чемезов: «Ростех» начнёт серийный выпуск импортозамещённых SSJ-100 с 2027 года
Российский авиалайнер SSJ-100. Обложка © Telegram / Ростех
Госкорпорация «Ростех» рассчитывает начать серийный выпуск импортозамещённых самолётов SSJ-100 с 2027 года. Об этом заявил глава организации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«По «Суперджетам»: 80% всех полётов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. Со следующего года начнём серийно выпускать», — сказал Чемезов.
К 2030 году в России планируется выпускать 36 лайнеров МС-21, 20 машин SSJ-100 и 12 — Ил-114. Такие цифры также озвучил глава «Ростеха» на встрече с главой государства.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым президент России Владимир Путин заявил, что развитие системы «Честный знак» представляет собой очень важную работу, и в этой сфере определённо есть над чем трудиться. Глава государства подчеркнул, что систему необходимо совершенствовать.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.