Чемезов: «Ростех» начнёт серийный выпуск импортозамещённых SSJ-100 с 2027 года

Госкорпорация «Ростех» рассчитывает начать серийный выпуск импортозамещённых самолётов SSJ-100 с 2027 года. Об этом заявил глава организации Сергей Чемезов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«По «Суперджетам»: 80% всех полётов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. Со следующего года начнём серийно выпускать», — сказал Чемезов.

К 2030 году в России планируется выпускать 36 лайнеров МС-21, 20 машин SSJ-100 и 12 — Ил-114. Такие цифры также озвучил глава «Ростеха» на встрече с главой государства.