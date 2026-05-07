Аграрии заявили о возможном уничтожении урожая картофеля из-за отсутствия спроса

Фермерские объединения из Новгородской и Владимирской областей пожаловались на сокращение закупок их овощей крупными торговыми сетями. Обращение направлено первому зампреду Госдумы по аграрным вопросам, главе АККОР Владимиру Плотникову, пишут «Известия».

По данным аграриев, с марта-апреля сети Х5, «Лента» и «Магнит» ограничили закупки картофеля и других овощей и перешли на свежий урожай 2026 года из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. При этом на складах российских производителей остаётся достаточно собственной продукции.

Новгородское объединение аграриев «Вече» предупреждает, что невозможность продать урожай без господдержки ведёт к закредитованности и банкротствам. «Фермеры производят более 50% овощей», — подчёркивают авторы обращения.

Ассоциация «Возрождение села» из Владимирской области сообщает, что из-за импорта и снижения закупок цены на картофель упали на 30–40% — ниже себестоимости. Даже по такой цене реализовать продукцию сложно.

Фермеры опасаются, что уже в мае часть картофеля придётся утилизировать, а в будущем — сокращать посадочные площади. Ритейлеры, в свою очередь, заявляют, что объёмы закупок не снижали. В Минсельхозе говорят о снижении импорта картофеля, а в Минпромторге — о доминирующей доле российской продукции в сетях.

Ранее Life.ru рассказывал, что аграрии хотят подстраховаться и ввести минимальные цены на картошку, чтобы не оставаться практически без прибыли в сезоны изобилия. В связи с этим рассматривается ценовой потолок на уровне 30–60 рублей за килограмм.