7 мая, 09:29

Золото превысило $4750 за унцию и обновило месячный максимум

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

Цена июньского фьючерса на золото 2026 года на бирже Comex впервые с 24 апреля преодолела отметку в 4 750 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 09:39 по московскому времени драгоценный металл подорожал на 1,25%, достигнув 4 753,2 доллара за унцию. А уже к 09:44 рост ускорился: фьючерс торговался по 4 759 долларов, что соответствует приросту в 1,38%.

Минфин направит 110,3 млрд рублей на покупку валюты и золота

Ранее Life.ru рассказывал, что российские граждане стали гораздо чаще покупать золото в Турции. Предприниматели отмечают, что тренд усилился из-за из-за нестабильности курсов валют, ведь люди хотят уберечь свои накопления от обесценивания.

Владимир Озеров
