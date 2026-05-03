3 мая, 04:30

Россияне ринулись скупать золото в Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Spy_k

Российские граждане стали чаще покупать золото в Турции ради сохранения средств. Об этом рассказал владелец ювелирного магазина в Анкаре Осман Кушчу в беседе с РИА «Новости».

По словам предпринимателя, тренд усилился из-за нестабильности курсов валют. Покупатели ищут более надёжные инструменты, чтобы уберечь накопления от обесценивания.

Кушчу уточнил: клиенты из РФ отдают предпочтение не украшениям, а инвестиционным изделиям. Речь идёт о стандартных слитках и монетах. Такой выбор говорит о прагматичном подходе, когда главная цель — не эстетика, а сохранение капитала в долгосрочной перспективе.

Коммерсант также заметил высокую осведомлённость приезжих. Перед сделкой они тщательно анализируют конъюнктуру, сопоставляют расценки и условия в разных точках. Площадка в Турции привлекает их развитой инфраструктурой ювелирного рынка и сдержанной стоимостью драгметалла относительно других стран.

Интерес к этому активу внутри республики остаётся стабильно высоким. Местные жители воспринимают его как защиту от инфляции и колебаний лиры, а также используют в виде традиционных семейных сбережений и подарков.

Ранее, в феврале, глава турецкого Центробанка Фатих Карахан заявлял парламенту, что драгоценный металл стимулирует потребительский спрос. Майское исследование регулятора показало, что подорожание золота в регионах с большим объёмом таких накоплений подтолкнуло продажи жилья и автомобилей.

Никита Никонов
