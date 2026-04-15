Центробанки мира распродают золото из-за войны на Ближнем Востоке

Центробанки разных стран мира активно распродают золотые резервы. Тренд набрал силу в последние месяцы. Эксперты связывают эту тенденцию с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Телеканал CNBC проанализировал статистику и мнения специалистов — данные подтверждают массовый отток золота из государственных хранилищ.

«Центральные банки и некоторые участники рынка заметно увеличили продажи», — заявила руководитель отдела стратегии по металлам компании MKS Pamp Ники Шилс.

Эксперты поясняют, что рост цен на нефть давит на экономики, которые зависят от импорта. Волатильность валют вынуждает власти активнее вмешиваться в работу финансовых рынков. По словам Шилс, многие центробанки располагали солидными запасами золота. Цена металла достигала около $5 тыс. за унцию.

Активнее всего золото распродают Центробанки развивающихся стран. Самый заметный продавец в этом году — Турция. В марте официальные запасы золота в стране сократились на 131 тонну. Власти использовали свопы и прямые продажи — так они пытались стабилизировать лиру.

Гана также продала часть резервов. Цель — увеличить ликвидность. Глава Центробанка Польши рассматривал возможность продажи части золотовалютных резервов. Деньги планировали направить на финансирование оборонных расходов.

В конце марта Правительство России приостановило операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Ограничение будет действовать до 1 июля 2026 года. Решение приняли в рамках бюджетного правила.