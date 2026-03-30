Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 17:01

Минфин РФ приостановил операции с валютой и золотом по бюджетному правилу

Обложка © Life.ru

Правительство России приостановило операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем рынке. Ограничение будет действовать до 1 июля 2026 года. Соответствующее решение принято в рамках бюджетного правила, сообщили в Минфине.

Речь идёт о регулярных ежемесячных операциях, которые временно остановлены. В ведомстве уточнили, что после возобновления операций будут отдельно определены условия расчетов. При этом учтут объёмы сделок, отложенных с марта текущего года.

«В соответствии с постановлением правительства РФ проведение ежемесячных операций по покупке/продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке приостановлено до 1 июля 2026 года», — указано в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что Минфин планирует скорректировать механизм бюджетного правила, заложив в него более низкую стоимость нефти. Нынешний ценовой ориентир перестал соответствовать долгосрочным реалиям. Ожидается, что обновлённые параметры начнут действовать с 2027 года.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar