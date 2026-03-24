В Минфине намерены пересмотреть бюджетное правило с 2027 года

Минфин планирует скорректировать механизм бюджетного правила, заложив в него более низкую стоимость нефти. Нынешний ценовой ориентир, по словам замминистра Владимира Колычева, перестал соответствовать долгосрочным реалиям. Ожидается, что обновлённые параметры начнут действовать с 2027 года.

Замглавы ведомства пояснил «Интерфаксу» что среднесрочную сбалансированность казны необходимо обеспечивать при меньшей стоимости барреля. Мировые цены, вероятно, останутся ниже тех показателей, которые заложены в текущую модель.

Напомним, что на 2026 год «ценой отсечения» установлена планка в $59 за марку Urals. Все доходы, полученные сверх этой суммы, традиционно идут в резервы (покупка валюты и золота), а при недоборе средств ведомство использует накопления. Примечательно, что в марте операции по покупке/продаже валюты на внутреннем рынке проводиться не будут.

Ключевой фактор изменений — состояние Фонда национального благосостояния (ФНБ). Если подушка безопасности велика, ориентир может держаться на средних прогнозных значениях. Однако при скромных запасах резервов логика требует закладывать более консервативную планку.

«Потому что если вы закладываетесь на медиану какую-то, и вдруг несколько лет какой-то временный шок, то конструкция может не выдержать, просто потому что нет резервов», — объяснил Колычев.

В Минфине рассчитывают утвердить финальное решение до старта формирования трехлётнего бюджета. Дискуссии в этом году начались раньше обычного, чтобы подход был максимально взвешенным. Ранее глава ведомства Антон Силуанов уже анонсировал ужесточение правил, отметив, что это поможет сохранить резервы и снизить давление на курс рубля.

Бюджетное правило выступает в роли финансового ограничителя: оно определяет базовую цену на нефть, а все сверхдоходы от экспорта углеводородов направляет не на текущие государственные расходы, а в Фонд национального благосостояния. Такой механизм позволяет снизить зависимость бюджета и курса рубля от ценовых колебаний на мировом рынке, обеспечивая макроэкономическую стабильность.