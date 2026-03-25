Путин запретил вывозить из России золото в слитках весом более 100 грамм

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете вывоза из страны аффинированного золота в слитках весом более 100 граммов. Ограничение вступает в силу с 1 мая 2026 года.

«Установить с 1 мая 2026 г запрет на вывоз <...> слитков общим весом более 100 граммов», — говорится в документе. Мера распространяется на физлиц, компании и индивидуальных предпринимателей.

При этом предусмотрены исключения: вывоз возможен через московские «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и и аэропорта Владивостока «Кневичи» при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты. Юрлица и ИП смогут вывозить золото за пределы ЕАЭС без ограничений по весу, но только при строгом соблюдении всех процедур.

Hанее Life.ru сообщал, что с 1 апреля в России начнёт действовать лимит на вывоз наличных в страны ЕАЭС – не более 100 тысяч долларов США (около 8,1 млн рублей). Исключение из общего порядка касается случаев, когда средства вывозятся за рубеж воздушным путём через определённые правительством пункты пропуска.