Путин подписал закон о праве на инвестиционный доход с пенсионных взносов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который гарантирует гражданам право на инвестиционный доход с пенсионных взносов, даже если средства позднее возвращались работодателю. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ предусматривает, что доход от временного размещения страховых взносов будет зачисляться на пенсионный счёт каждого гражданина. Закон также устанавливает механизм расчета этих средств для отражения на индивидуальных лицевых счетах.

Это изменение касается случаев переплаты работодателем и обеспечивает, что россияне не теряют доход, полученный от инвестирования их взносов.

Ранее Путин поставил подпись под документом, который кардинально меняет правила наложения взысканий за отсутствие страхового полиса. Отныне автовладельцы могут рассчитывать на то, что получат лишь одно постановление о штрафе в течение дня.