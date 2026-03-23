Путин расширил полномочия ФАС в части регулирования энерготарифов

Президент России Владимир Путин утвердил закон, наделяющий Федеральную антимонопольную службу (ФАС) полномочиями по пересмотру региональных тарифов на электроэнергию, установленных с нарушениями. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Целью данного закона является стабилизация тарифного регулирования в субъектах РФ и оперативное устранение выявленных нарушений.

Данный документ наделяет ФАС полномочиями по корректировке максимальных розничных цен на электроэнергию. Такое вмешательство станет возможным, если региональный тарифный орган в течение одного года систематически игнорирует решения ФАС, вынесенные по итогам рассмотрения споров между участниками рынка, либо в процессе осуществления ФАС своих надзорных функций.

Новый механизм позволит ФАС оперативно вмешиваться и влиять на регулирующие органы, которые систематически нарушают правила ценообразования в государственном управлении. Закон обязывает региональные тарифные органы в течение месяца пересматривать тарифы по предписанию ФАС. Кроме того, ФАС получает право распределять валовую выручку между территориальными сетевыми организациями (ТСО) для устранения нарушений или в рамках надзора. Правительство РФ определит порядок такого распределения.

Ранее Life.ru писал, что в России вступил в силу нормативный акт, меняющий правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Согласно новым правилам, россияне должны получать платёжные документы за жилое помещение и коммунальные услуги до 5-го числа каждого месяца.