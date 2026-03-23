Путин утвердил закон о суточном лимите штрафов за езду без ОСАГО

Президент России Владимир Путин поставил подпись под документом, который кардинально меняет правила наложения взысканий за отсутствие страхового полиса. Отныне автовладельцы могут рассчитывать на то, что получат лишь одно постановление о штрафе в течение дня, даже если их неоднократно остановят инспекторы или зафиксируют камеры. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте официального опубликования правовых актов.

Ключевое изменение, внесённое законом, касается механизма исчисления срока наказания: отсчёт установленного 24-часового периода начинает идти с того момента, как нарушение — то есть факт управления транспортом без оформленного полиса ОСАГО — было зафиксировано впервые. Если же водителя остановят снова в течение этих же суток, повторного штрафа уже не последует.

Что касается сроков вступления документа в юридическую силу, то здесь законодатель не стал вводить каких-либо отсрочек или переходных периодов. Положения подписанного президентом закона начинают применяться с даты его официального опубликования на портале правовой информации, что означает их немедленное действие после размещения.

Ранее полис ОСАГО в России призвали привязать к водителю, а не к автомобилю. В Госдуме отметили, что россиянам следует дать выбор: оформить защиту на себя как водителя или оставить действующую схему с указанием нескольких лиц для одной машины.