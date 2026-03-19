19 марта, 09:29

Полис ОСАГО в России призвали привязать к водителю, а не к автомобилю

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил изменить подход к оформлению ОСАГО. По его мнению, полис стоит привязывать не к машине, а к человеку, который управляет транспортом.

Сейчас страховка оформляется на конкретное средство передвижения. Депутат считает, что это ограничивает возможности граждан и не учитывает современные реалии. Он отметил, что россиянам следует дать выбор: оформить защиту на себя как водителя или оставить действующую схему с указанием нескольких лиц для одной машины.

«Правильно было бы дать право выбора, чтобы сам водитель выбирал, ему как удобнеелибо он застраховал свою гражданскую ответственность и имеет право управлять любыми легковыми автомобилями, и, если он виновник ДТП, то его страховая компания компенсирует [ущерб]», цитирует Нилова ТАСС.

Подобная инициатива уже вносилась на рассмотрение парламента, но поддержки не получила. Однако Нилов считает, что к этой идее необходимо вернуться и продолжить работу. Одной из причин он назвал рост популярности альтернативных видов передвижения, включая электросамокаты. Новые форматы требуют пересмотра действующих правил страхования.

Стоимость ОСАГО для женщин могут снизить из-за хорошего поведения на дорогах
Ранее Госдума приняла закон, который вводит ограничение на количество штрафов за управление автомобилем без полиса ОСАГО в сутки. Теперь управление авто без ОСАГО будет наказываться однократно в течение 24 часов с момента первого выявления.

Полина Никифорова
