Полис ОСАГО в России призвали привязать к водителю, а не к автомобилю

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложил изменить подход к оформлению ОСАГО. По его мнению, полис стоит привязывать не к машине, а к человеку, который управляет транспортом.

Сейчас страховка оформляется на конкретное средство передвижения. Депутат считает, что это ограничивает возможности граждан и не учитывает современные реалии. Он отметил, что россиянам следует дать выбор: оформить защиту на себя как водителя или оставить действующую схему с указанием нескольких лиц для одной машины.

«Правильно было бы дать право выбора, чтобы сам водитель выбирал, ему как удобнее — либо он застраховал свою гражданскую ответственность и имеет право управлять любыми легковыми автомобилями, и, если он виновник ДТП, то его страховая компания компенсирует [ущерб]», — цитирует Нилова ТАСС.

Подобная инициатива уже вносилась на рассмотрение парламента, но поддержки не получила. Однако Нилов считает, что к этой идее необходимо вернуться и продолжить работу. Одной из причин он назвал рост популярности альтернативных видов передвижения, включая электросамокаты. Новые форматы требуют пересмотра действующих правил страхования.

Ранее Госдума приняла закон, который вводит ограничение на количество штрафов за управление автомобилем без полиса ОСАГО в сутки. Теперь управление авто без ОСАГО будет наказываться однократно в течение 24 часов с момента первого выявления.