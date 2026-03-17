Госдума ограничила ежедневное число штрафов за езду без полиса ОСАГО

Госдума приняла закон, который вводит ограничение на количество штрафов за управление автомобилем без полиса ОСАГО в сутки – теперь он будет один, вне зависимости от способа фиксации. Это изменение призвано решить проблему, когда водители могли получать несколько штрафов в течение одного дня при фиксации нарушения камерами.

Планировалось, что поправки коснутся только штрафов, которые выписываются камерами автоматической фиксации нарушений. Сейчас же водители, забывшие оформить полис ОСАГО, могут получить штраф за это нарушение несколько раз за один день, если их зафиксируют камеры. Размер первого штрафа – 800 рублей, а если нарушение повторится, сумма увеличится до 3-5 тысяч рублей.

Изначально законопроект ставил целью отменить практику многократного наложения штрафов с камер за однодневные нарушения. Однако к третьему чтению из окончательной редакции документа было исключено положение, касающееся фиксации нарушений именно с помощью камер.

Теперь же управление авто без ОСАГО будет наказываться однократно в течение 24 часов с момента первого выявления. Закон вступит в силу после публикации.

Ранее россиян предупредили о мошенничестве при помощи в оформлении полиса ОСАГО. Оплата услуг компаний, которые помогают оформить заявку на сайте страховщика, может быть расценена как незаконная перепродажа, а сам страховой документ — признан недействительным.