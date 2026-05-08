Суд США повторно признал незаконными глобальные 10-процентные пошлины Трампа

Суд по международной торговле США признал незаконной глобальную пошлину в 10%, введённую президентом Дональдом Трампом на весь импорт — вслед за аналогичным решением Верховного суда от февраля.

Ещё 20 февраля высшая судебная инстанция страны сочла, что президентские импортные пошлины являются превышением полномочий. Тогда Трамп в ответ ввёл универсальный 10-процентный тариф на товары из всех государств, сославшись на закон о торговле 1974 года.

Однако теперь Суд по международной торговле постановил, что глава государства снова вышел за рамки своих полномочий. Юристы отметили, что президент не имел права вводить тарифные ограничения даже по этой новой схеме.

Решение пока не окончательное — администрация может его обжаловать, и тогда разбирательство дойдёт до Верховного суда. Будет ли продолжать действовать глобальная 10-процентная ставка на время рассмотрения встречного иска, остаётся неясным.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что 25-процентные импортные сборы европейские на автомобили и грузовики станут смертельным ударом для Европы. По его словам, такое решение США в сочетании с энергетическим коллапсом в ЕС станет катастрофическим.