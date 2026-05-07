7 мая, 20:10

Ультиматум по-американски: Трамп дал Европе срок на отмену пошлин

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IAB Studio

Президент США Дональд Трамп провёл переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По итогам беседы американский лидер заявил, что согласился дать Евросоюзу время до 4 июля, чтобы выполнить свою часть торговой сделки с Соединёнными Штатами.

«У меня состоялся замечательный разговор с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен… Я согласился дать ей время до 250-летия нашей страны», – написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Таким образом, Вашингтон предоставил Брюсселю отсрочку. Прежде США настаивали на срочной отмене европейских тарифов, однако теперь дедлайн перенесён на День независимости Америки, который празднуется 4 июля.

В ЕС заговорили о переговорах с Россией после разочарования в Трампе

Ранее Life.ru писал, что после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп занял более жёсткую позицию по отношению к европейским чиновникам. Хозяин Белого дома начал отчитывать своих бывших союзников, а особо резко он отчитал Германию, чей канцлер Фридрих Мерц осмелился назвать безрезультатную войну с Ираном унизительным поражением.

Юния Ларсон
