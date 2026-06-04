Путин: Правящие круги Киева не заинтересованы в мире из-за страха потерять власть

Президент России Владимир Путин заявил, что киевские правящие круги абсолютно не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий. Об этом он сказал на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума.

«В Анкоридже перед РФ был поставлен вопрос: готова ли РФ пойти на ряд компромиссов. Я сказал, что мы готовы и в чём могут заключаться эти договорённости, и эти компромиссы. Вопрос в том, чтобы они были приняты украинской стороной. Но в Киеве к этому не готовы», — отметил он.

По словам главы государства, как только наступит мир, внутренняя борьба за власть в Киеве моментально обострится до предела. Экономическая ситуация тоже выйдет на первый план, и решать эти проблемы нынешнему режиму будет крайне тяжело. Именно поэтому, убеждён Путин, киевские власти так отчаянно цепляются за войну.

Ранее Владимир Путин дал понять, что в украинском вопросе Москва руководствуется реальной картиной, а не чужими оценками. Поводом для реплики стал вопрос корреспондента Associated Press, сославшегося на негативный прогноз госсекретаря США Марко Рубио. Президент отметил, что внимательно следит за высказываниями американского политика по внутренним темам. Однако в том, что касается конфликта, приоритеты расставлены иначе.