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Регион
4 июня, 17:42

Путин: России в украинском конфликте важны факты, а не оценки Рубио

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе украинского конфликта Москва опирается на действительное положение дел, а не на мнения зарубежных чиновников. Такое заявление прозвучало на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

Поводом для реплики послужил вопрос корреспондента Associated Press. Журналист сослался на негативную оценку ситуации на фронте, которую ранее дал госсекретарь США Марко Рубио.

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Глава государства подчеркнул, что не оставляет без внимания высказывания американского политика по внутренним темам. Однако в данном случае приоритеты расставлены иначе.

«Нас больше интересует реальная ситуация», — подчеркнул российский лидер. Он добавил, что когда речь заходит о боевых действиях, первостепенное значение имеют факты на земле.

Путин акцентировал, что слова госсекретаря по конкретному вопросу не могут заменить объективные данные. Ориентиром служит то, что происходит непосредственно в зоне противостояния.

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Никита Никонов
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