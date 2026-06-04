Путин: России в украинском конфликте важны факты, а не оценки Рубио

Президент России Владимир Путин заявил, что в вопросе украинского конфликта Москва опирается на действительное положение дел, а не на мнения зарубежных чиновников. Такое заявление прозвучало на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках ПМЭФ.

Поводом для реплики послужил вопрос корреспондента Associated Press. Журналист сослался на негативную оценку ситуации на фронте, которую ранее дал госсекретарь США Марко Рубио.

Глава государства подчеркнул, что не оставляет без внимания высказывания американского политика по внутренним темам. Однако в данном случае приоритеты расставлены иначе.

«Нас больше интересует реальная ситуация», — подчеркнул российский лидер. Он добавил, что когда речь заходит о боевых действиях, первостепенное значение имеют факты на земле.

Путин акцентировал, что слова госсекретаря по конкретному вопросу не могут заменить объективные данные. Ориентиром служит то, что происходит непосредственно в зоне противостояния.