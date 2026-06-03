ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 18:53

Рубио заявил об угрозе эскалации на Украине из-за ударов вглубь России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Daniel Hernandez-Salazar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Daniel Hernandez-Salazar

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинский конфликт грозит дальнейшей эскалацией, поскольку стороны наносят удары всё глубже по территориям друг друга. Свою оценку он дал на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

«В этой борьбе, <...> как я думаю, сейчас есть угроза эскалации, поскольку мы видим удары вглубь России и удары вглубь Украины», — ответил он.

По словам Рубио, сложившаяся ситуация достигла критической точки, и существует реальная угроза её развития по крайне деструктивному сценарию.

Рубио объяснил, почему США нельзя рвать диалог с Россией
Рубио объяснил, почему США нельзя рвать диалог с Россией

Ранее Марко Рубио допустил, что после завершения украинского конфликта отношения между Вашингтоном и Москвой могут стать куда более тёплыми и непринуждёнными. По его словам, как только боевые действия закончатся, диалог с Россией способен выйти на совершенно иной уровень. Американская сторона уже обозначила эту позицию в ходе имеющихся контактов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Марко Рубио
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar