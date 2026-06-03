Рубио заявил об угрозе эскалации на Украине из-за ударов вглубь России

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что украинский конфликт грозит дальнейшей эскалацией, поскольку стороны наносят удары всё глубже по территориям друг друга. Свою оценку он дал на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

«В этой борьбе, <...> как я думаю, сейчас есть угроза эскалации, поскольку мы видим удары вглубь России и удары вглубь Украины», — ответил он.

По словам Рубио, сложившаяся ситуация достигла критической точки, и существует реальная угроза её развития по крайне деструктивному сценарию.

Ранее Марко Рубио допустил, что после завершения украинского конфликта отношения между Вашингтоном и Москвой могут стать куда более тёплыми и непринуждёнными. По его словам, как только боевые действия закончатся, диалог с Россией способен выйти на совершенно иной уровень. Американская сторона уже обозначила эту позицию в ходе имеющихся контактов.