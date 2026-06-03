Рубио объяснил, почему США нельзя рвать диалог с Россией

Вашингтон обязан поддерживать дипломатические отношения с Москвой, невзирая на украинский конфликт. Об этом на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей заявил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, речь идёт о двух отдельных треках. С одной стороны, американская администрация хотела бы видеть завершение боевых действий путём переговоров. С другой — полностью разрывать контакты с державой, обладающей как минимум вторым по величине ядерным потенциалом в мире, абсолютно недопустимо. Поддерживать диалог с такой страной, подчеркнул Рубио, это вопрос базовой национальной безопасности.

«Думаю, здесь нужно обсудить две вещи. Одна — это конфликт на Украине, а отдельно от этого — двусторонние отношения со страной, обладающей если не самым большим, то вторым по величине ядерным арсеналом в мире. Как минимум, мы должны поддерживать отношения и вести диалог с Россией», — сказал он.

Ранее Марко Рубио выразил надежду, что переговорный процесс по украинскому конфликту уже в этом году даст позитивные результаты. Отвечая конгрессменам, он предположил, что ситуация способна сдвинуться с мёртвой точки в лучшую сторону. При этом Рубио отрезал любые надежды на силовой сценарий. Применение военной силы, по его словам, не способно поставить точку в этом противостоянии.