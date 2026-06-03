США надеются на хорошие новости по Украине в этом году, заявил Рубио
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Глава американской дипломатии Марко Рубио поделился ожиданиями, что переговорный процесс вокруг украинского конфликта в этом году может дать позитивные результаты. По его словам, ситуация способна сдвинуться с мёртвой точки в лучшую сторону.
«Надеюсь, этот год принесёт новости получше», — заявил Рубио, отвечая конгрессменам на брифинге в профильном комитете нижней палаты.
В ходе этих же конгрессных слушаний Рубио отрезал любую надежду на силовой сценарий в украинском конфликте. Он пояснил, что применение военной силы не способно поставить точку в этом противостоянии. Единственным реалистичным выходом, по его убеждению, остаётся дипломатия и переговорный процесс.
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