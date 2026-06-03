ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июня, 15:47

Рубио признал невозможность военной победы на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Elramsisy

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на слушаниях в Конгрессе, что конфликт на Украине не может быть разрешен военным путем и требует исключительно дипломатического урегулирования. Его слова прозвучали в контексте продолжающихся боевых действий и обсуждений мирных переговоров в западных странах.

«Мы считаем, что конфликт на Украине... не имеет военного решения. Его можно разрешить только дипломатическим путём», — сказал глава американской дипломатии.

Оставшийся без ракет для ПВО Зеленский взмолил о переговорах с Путиным
Оставшийся без ракет для ПВО Зеленский взмолил о переговорах с Путиным

Ранее Владимир Зеленский направил Дональду Трампу письмо с просьбой о поставках систем ПВО. В послании бывший комик откровенно признал, что Украина почти полностью зависит от Вашингтона в защите от баллистических угроз, а помощь Запада катастрофически отстаёт от темпа российских ударов по центрам принятия решений. Ответ из Белого дома до сих пор не поступил.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Марко Рубио
  • Украина
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar