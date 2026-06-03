Рубио признал невозможность военной победы на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил на слушаниях в Конгрессе, что конфликт на Украине не может быть разрешен военным путем и требует исключительно дипломатического урегулирования. Его слова прозвучали в контексте продолжающихся боевых действий и обсуждений мирных переговоров в западных странах.

«Мы считаем, что конфликт на Украине... не имеет военного решения. Его можно разрешить только дипломатическим путём», — сказал глава американской дипломатии.

Ранее Владимир Зеленский направил Дональду Трампу письмо с просьбой о поставках систем ПВО. В послании бывший комик откровенно признал, что Украина почти полностью зависит от Вашингтона в защите от баллистических угроз, а помощь Запада катастрофически отстаёт от темпа российских ударов по центрам принятия решений. Ответ из Белого дома до сих пор не поступил.