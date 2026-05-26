Рубио боится, что конфликт на Украине перерастёт «во что-то новое»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Hernandez-Salazar
Продолжение конфликта на Украине создаёт риск дальнейшей эскалации и расширения противостояния. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам во время визита в Индию.
По словам Рубио, затяжные конфликты опасны тем, что со временем могут выйти за прежние рамки и перейти в новую фазу. Он отметил, что такая угроза сохраняется по мере продолжения боевых действий.
«Опасность во всех этих войнах по мере их продолжения и затягивания заключается в том, что они всегда несут угрозу эскалации, перерастания во что-то новое», — сказал госсекретарь.
Рубио также сообщил, что сейчас у США нет активных запланированных переговоров с Украиной. При этом Вашингтон, по его словам, готов сыграть «конструктивную и полезную роль», если появится такая возможность.
Ранее в Госдепе заявили, что госсекретарь Марко Рубио и российский министр иностранных дел Сергей Лавров по телефону обсудили Украину, Иран и отношения России с США. После этого глава Госдепа отметил, что Вашингтон не ведёт никаких переговоров с Киевом и заверил коллегу из РФ в готовности Штатов способствовать урегулированию.
