Рубио боится, что конфликт на Украине перерастёт «‎во что-то новое»

Продолжение конфликта на Украине создаёт риск дальнейшей эскалации и расширения противостояния. Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам во время визита в Индию.

По словам Рубио, затяжные конфликты опасны тем, что со временем могут выйти за прежние рамки и перейти в новую фазу. Он отметил, что такая угроза сохраняется по мере продолжения боевых действий.

«Опасность во всех этих войнах по мере их продолжения и затягивания заключается в том, что они всегда несут угрозу эскалации, перерастания во что-то новое», — сказал госсекретарь.

Рубио также сообщил, что сейчас у США нет активных запланированных переговоров с Украиной. При этом Вашингтон, по его словам, готов сыграть «конструктивную и полезную роль», если появится такая возможность.