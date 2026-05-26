Рубио: США не ведут переговоры с Украиной и не планируют
Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush
Госсекретарь США Марко Рубио сделал заявление, которое фактически ставит крест на надеждах Киева на активный диалог с Вашингтоном. В комментарии журналистам во время визита в Индию он сообщил, что в настоящее время Соединённые Штаты не ведут переговоры с Украиной и не планируют их в будущем.
«В настоящее время нет активных или запланированных переговоров с Украиной», – заявил Рубио.
Тем временем Владимир Зеленский заявил об острой нехватке средств противовоздушной обороны и отсутствии прогресса в переговорах с Соединёнными Штатами. Украинский лидер посетовал, что Вашингтон застопорил расширение производства систем ПРО.
