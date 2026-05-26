Рубио: США не ведут переговоры с Украиной и не планируют

Госсекретарь США Марко Рубио сделал заявление, которое фактически ставит крест на надеждах Киева на активный диалог с Вашингтоном. В комментарии журналистам во время визита в Индию он сообщил, что в настоящее время Соединённые Штаты не ведут переговоры с Украиной и не планируют их в будущем.