Рубио: США не ведут переговоры с Украиной и не планируют

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Crush Rush

Госсекретарь США Марко Рубио сделал заявление, которое фактически ставит крест на надеждах Киева на активный диалог с Вашингтоном. В комментарии журналистам во время визита в Индию он сообщил, что в настоящее время Соединённые Штаты не ведут переговоры с Украиной и не планируют их в будущем.

«В настоящее время нет активных или запланированных переговоров с Украиной», – заявил Рубио.

В МИД раскрыли, как вернуть Россию за стол переговоров с Евросоюзом
Тем временем Владимир Зеленский заявил об острой нехватке средств противовоздушной обороны и отсутствии прогресса в переговорах с Соединёнными Штатами. Украинский лидер посетовал, что Вашингтон застопорил расширение производства систем ПРО.

Юния Ларсон
