В МИД раскрыли, как вернуть Россию за стол переговоров с Евросоюзом
МИД: Контакты РФ с ЕС зависят от пересмотра антироссийского курса
Россия не против диалога с Европой, но только на своих условиях. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников в интервью «Известиям».
По его словам, для возобновления контактов Брюссель должен пересмотреть свою антироссийскую политику и начать уважать интересы Москвы.
«От диалога с Европой мы не отказывались, напротив — всегда выступали за решение всех имеющихся разногласий с нашими западными соседями дипломатическим путём», — сказал Масленников.
Однако сейчас, как отметил дипломат, инициатива должна исходить от европейской стороны. Именно от реальных шагов Брюсселя зависит, будут ли развиваться отношения дальше.
Ранее в Германии признали провал западной стратегии давления на Россию. Санкции, военная поддержка Украины и сокращение контактов не достигают заявленного эффекта. При этом риск возникновения «крупного европейского конфликта» только растёт. Тревожные заявления звучат и во Франции. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предостерёг: война с Россией станет катастрофой для всей Европы.
