В МИД раскрыли, как вернуть Россию за стол переговоров с Евросоюзом

Россия не против диалога с Европой, но только на своих условиях. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников в интервью «Известиям».

По его словам, для возобновления контактов Брюссель должен пересмотреть свою антироссийскую политику и начать уважать интересы Москвы.

«От диалога с Европой мы не отказывались, напротив — всегда выступали за решение всех имеющихся разногласий с нашими западными соседями дипломатическим путём», — сказал Масленников.

Однако сейчас, как отметил дипломат, инициатива должна исходить от европейской стороны. Именно от реальных шагов Брюсселя зависит, будут ли развиваться отношения дальше.