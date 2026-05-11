Стратегия Запада давления на Россию — санкции, военная поддержка Украины и сокращение контактов — не достигает заявленного эффекта, но повышает риск военной эскалации. Об этом пишет газета Berliner Zeitung, комментируя заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца об опасности РФ для Европы.

«Континент убеждён, что с помощью санкций, последовательной поддержки обороны Украины и, прежде всего, самоналоженного запрета на контакты ему удастся восстановить статус-кво, то есть европейский мирный порядок, существовавший после 1990 года. Однако этот план не сбывается. Россия не изолирована на мировой арене (немало держав не желают Западу победы), и не происходит того стратегического поражения, которое, по воле многих европейцев, должна потерпеть Россия», — пишет BZ.

Отмечается, что риск возникновения «крупного европейского конфликта» лишь растёт. Согласно изданию, в Германии фиксируется усиление риторики вокруг возможной угрозы со стороны России. Такая повестка, по мнению автора статьи Томаса Андерсона, поддерживает напряжённость и влияет на общественные и политические оценки ситуации.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Евросоюз на площадке ОБСЕ больше не настаивает на своём участии в переговорах по украинскому урегулированию. В заявлениях стран ЕС, прозвучавших в Вене, прослеживается надежда на нанесение России стратегического поражения. Дипломат также подчеркнул, что ранее европейцы заявляли о необходимости быть за столом переговоров и обеспечивать гарантии безопасности только вместе с Евросоюзом. Однако сейчас ситуация изменилась.