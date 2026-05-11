11 мая, 02:06

BZ: Антироссийская политика Запада приведёт к войне с Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Стратегия Запада давления на Россию — санкции, военная поддержка Украины и сокращение контактов — не достигает заявленного эффекта, но повышает риск военной эскалации. Об этом пишет газета Berliner Zeitung, комментируя заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца об опасности РФ для Европы.

«Континент убеждён, что с помощью санкций, последовательной поддержки обороны Украины и, прежде всего, самоналоженного запрета на контакты ему удастся восстановить статус-кво, то есть европейский мирный порядок, существовавший после 1990 года. Однако этот план не сбывается. Россия не изолирована на мировой арене (немало держав не желают Западу победы), и не происходит того стратегического поражения, которое, по воле многих европейцев, должна потерпеть Россия», — пишет BZ.

Отмечается, что риск возникновения «крупного европейского конфликта» лишь растёт. Согласно изданию, в Германии фиксируется усиление риторики вокруг возможной угрозы со стороны России. Такая повестка, по мнению автора статьи Томаса Андерсона, поддерживает напряжённость и влияет на общественные и политические оценки ситуации.

Запад неохотно открывает глаза на коррупцию на Украине, заявил Дмитриев

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Евросоюз на площадке ОБСЕ больше не настаивает на своём участии в переговорах по украинскому урегулированию. В заявлениях стран ЕС, прозвучавших в Вене, прослеживается надежда на нанесение России стратегического поражения. Дипломат также подчеркнул, что ранее европейцы заявляли о необходимости быть за столом переговоров и обеспечивать гарантии безопасности только вместе с Евросоюзом. Однако сейчас ситуация изменилась.

Тимур Хингеев
