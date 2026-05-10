Евросоюз на площадке ОБСЕ больше не настаивает на своём участии в переговорах по украинскому урегулированию. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По словам дипломата, сейчас в высказываниях стран ЕС в Вене просматривается иллюзия, что они ещё могут нанести России «стратегическое поражение». Европейцы воспряли духом после последних переговорных манёвров американцев на фоне того, что решительных действий на поле боя с российской стороны не предпринималось.

«Многие здесь теперь, ободрившись, пытаются представить ситуацию так, будто Украина побеждает, будто она переламывает ситуацию на фронте. Под это Зеленский, естественно, пытается мобилизовать как можно больше ресурсов», – сказал Полянский.

Дипломат также отметил, что раньше европейцы в своих выступлениях говорили, что они должны быть за переговорным столом, что гарантии безопасности нужно обеспечить только вместе с Евросоюзом. Однако сейчас из их выступлений это уже не следует.

Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин считает неизбежным восстановление отношений с рядом стран Запада. Глава государства отметил, что нынешнее охлаждение не будет постоянным, а нормализация выгодна обеим сторонам.