Захарова напомнила Мерцу о СССР, без которого бы не было Дня Европы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Немецкий политик пообещал провести разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Словацкий лидер выбрал День Победы в РФ вместо Дня Европы. Захарова отметила — без СССР не было бы никакого Дня Европы.

«Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами», — приводит слова дипломата РИА «Новости».