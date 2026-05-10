День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 21:25

Захарова напомнила Мерцу о СССР, без которого бы не было Дня Европы

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Немецкий политик пообещал провести разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Словацкий лидер выбрал День Победы в РФ вместо Дня Европы. Захарова отметила — без СССР не было бы никакого Дня Европы.

«Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами»,приводит слова дипломата РИА «Новости».

Путин: Глупое переписывание истории Победы в Европе приведёт к нищете
Путин: Глупое переписывание истории Победы в Европе приведёт к нищете

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о предстоящей беседе с премьером Словакии Робертом Фицо за визит в Россию. Мерц добавил, что 9 мая в Стокгольме отмечают День Европы, а «это совсем другое» дело. Заявление канцлера прозвучало после прибытия Фицо в Москву по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Фридрих Мерц
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar