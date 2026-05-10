Захарова напомнила Мерцу о СССР, без которого бы не было Дня Европы
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила канцлеру Германии Фридриху Мерцу. Немецкий политик пообещал провести разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Словацкий лидер выбрал День Победы в РФ вместо Дня Европы. Захарова отметила — без СССР не было бы никакого Дня Европы.
«Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами», — приводит слова дипломата РИА «Новости».
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о предстоящей беседе с премьером Словакии Робертом Фицо за визит в Россию. Мерц добавил, что 9 мая в Стокгольме отмечают День Европы, а «это совсем другое» дело. Заявление канцлера прозвучало после прибытия Фицо в Москву по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
