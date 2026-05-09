9 мая, 19:33

Путин: Глупое переписывание истории Победы в Европе приведёт к нищете

Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Переписывание истории Второй мировой войны в европейских странах представляет собой глупость. Такое действие способно довести до нищеты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами.

«Глупость. Это может довести до нищеты», — сказал Путин.

Так российский президент ответил на вопрос о действиях европейских политиков. Они оказывают давление на лидеров, которые планировали приехать в Москву на 9 Мая. Также речь шла о шагах по переписыванию истории. Цель таких усилий — вымарать роль Советского Союза в победе над нацизмом.

Мерц пригрозил разговором Фицо за поездку в Москву

Ранее Владимир Путин во время переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо заявил, что Евросоюз и НАТО навязывают странам линию на конфронтацию. Путин отметил, что двусторонние отношения Москвы и Братиславы сейчас осложнены. На ситуацию влияют события на Украине и внешнеполитическая конъюнктура.

Лия Мурадьян
