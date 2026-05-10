Путин считает неизбежным восстановление отношений с рядом стран Запада

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва рассчитывает со временем восстановить отношения со многими западными странами. Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов.

По словам президента, нынешнее охлаждение отношений не будет постоянным. Путин отметил, что государства, которые сейчас пытаются полностью разорвать связи с Россией, в будущем вернутся к диалогу.

Глава государства подчеркнул, что нормализация отношений выгодна обеим сторонам — как России, так и европейским странам.

«Чем раньше это произойдёт, тем лучше — и для нас, и в данном случае для европейских стран», — подчеркнул Путин.

Ранее Путин заявил, что конфликт на Украине близится к завершению. Он также пролил свет на подготовку анонсированного ранее обмена пленными с Украиной. По словам российского лидера, от Киева пока не поступало таких предложений.